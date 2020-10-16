Трамп пообіцяв забезпечити мирне передання влади у разі поразки на виборах

Президент США Дональд Трамп заявив, що погодиться на мирний перехід влади у разі поразки на президентських виборах, які мають пройти 3 листопада.

Проте він зауважив це стане можливим лише за чесного проведення виборів та без фальсифікацій.

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Про це він повідомив під час свого передвиборчого заходу у Маямі.

– Так, я забезпечу мирний перехід влади у разі програшу на виборах. Але я хочу, щоб це були чесні вибори, – зазначив Трамп.

За його словами, наразі його команда відчуває впевненість у своїй перемозі.

Раніше Дональд Трамп не висловлював бажання щодо мирної передачі влади у разу програшу на виборах. Жартуючи, він сказав, що залишиться на посаді поза конституційними правилами.

Вибори президента США

Дональд Трамп закликав жителів Каліфорнії підтримати його на виборах президента, мотивуючи, що їм вже нема чого втрачати.

Він обґрунтував це тим, що зі штату тікають люди, там великі податки, висока злочинні та дуже багато зброї.