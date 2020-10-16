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Тихановська виступила проти конституційної реформи Лукашенка

Опозиційний лідер Білорусі Світлана Тихановська закликала громадян країни проголосувати проти поправок до Конституції, які планує внести Олександр Лукашенко.

За її словами, таким чином головний закон Білорусі хочуть перетворити на інструмент маніпуляції.

– Я впевнена у нашій швидкій перемозі, тому що бачу, з яким піднесенням ви підтримали народний ультиматум. Тепер час діяти, – зазначила Світлана Тихановська.

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Тихановська акцентувала на тому, що нині режим намагається розколоти протести, через що цьому потрібно протистояти.

Протести у Білорусі

З 9 серпня, дати чергових президентських виборів у Білорусі, у країні не вщухають протести.

За результатами ЦВК, перемогу здобув Олександр Лукашенко. Громадяни були не згодні з цим і вийшли з акціями.

Лукашенко відмовився йти, замість цього провів таємну інавгурацію. Попри це, протести у Білорусі не припиняються. Тихановська пообіцяла надати Лукашенку імунітет у разі мирного передання влади.

Джерело: Світлана Тихановська

Фото: Dreamstime

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