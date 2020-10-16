За добу ще майже 407 тис. людей заразилися коронавірусом у світі, а за весь час пандемії загальна кількість інфікованих станом на 16 жовтня сягнула 38 833 032 випадків.
Серед них померли від ускладнень 1 097 228 пацієнтів і 26 809 474 – одужали.
Антилідери за кількістю заражених:
- США – 7 977 097;
- Індія – 7 307 097;
- Бразилія – 5 169 386;
- Росія – 1 346 380;
- Аргентина – 949 063.
Дуже близькі до п’ятого місця також Колумбія та Іспанія. А Україна у цьому антирейтингу на 25 місці – між Ізраїлем і Нідерландами.
За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), у нас у країні нині 289 022 випадки коронавірусу.
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Де найбільше жертв Covid-19:
- США – 217 754;
- Бразилія – 152 460;
- Індія – 111 266;
- Мексика – 85 285;
- Велика Британія – 43 383.
Де найбільше тих, хто одужав:
- Індія – 6 383 441;
- Бразилія – 4 526 393;
- США – 3 177 397;
- Росія – 1 043 431;
- Колумбія – 826 831.
Коронавірус у світі 15 жовтня
За даними на 15 жовтня, коронавірусом у світі заразилися 38 426 373 жителя планети.
З них 1 091 245 пацієнтів померли в результаті ускладнень, викликаних інфекцією.
Одужали на той момент 1 091 245 осіб.