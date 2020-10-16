PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

У США заразилися майже 8 млн людей: коронавірус у світі 16 жовтня

За добу ще майже 407 тис. людей заразилися коронавірусом у світі, а за весь час пандемії загальна кількість інфікованих станом на 16 жовтня сягнула 38 833 032 випадків.

Серед них померли від ускладнень 1 097 228 пацієнтів і 26 809 474 – одужали.

Антилідери за кількістю заражених:

  • США – 7 977 097;
  • Індія – 7 307 097;
  • Бразилія – ​​5 169 386;
  • Росія – 1 346 380;
  • Аргентина – 949 063.

Дуже близькі до п’ятого місця також Колумбія та Іспанія. А Україна у цьому антирейтингу на 25 місці – між Ізраїлем і Нідерландами.

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), у нас у країні нині 289 022 випадки коронавірусу.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Де найбільше жертв Covid-19:

  • США – 217 754;
  • Бразилія – ​​152 460;
  • Індія – 111 266;
  • Мексика – 85 285;
  • Велика Британія – 43 383.

Де найбільше тих, хто одужав:

  • Індія – 6 383 441;
  • Бразилія – ​​4 526 393;
  • США – 3 177 397;
  • Росія – 1 043 431;
  • Колумбія – 826 831.

Коронавірус у світі 15 жовтня

За даними на 15 жовтня, коронавірусом у світі заразилися 38 426 373 жителя планети.

З них 1 091 245 пацієнтів померли в результаті ускладнень, викликаних інфекцією.

Одужали на той момент 1 091 245 осіб.

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка