За добу ще майже 407 тис. людей заразилися коронавірусом у світі, а за весь час пандемії загальна кількість інфікованих станом на 16 жовтня сягнула 38 833 032 випадків.

Серед них померли від ускладнень 1 097 228 пацієнтів і 26 809 474 – одужали.

Антилідери за кількістю заражених:

США – 7 977 097;

Індія – 7 307 097;

Бразилія – ​​5 169 386;

Росія – 1 346 380;

Аргентина – 949 063.

Дуже близькі до п’ятого місця також Колумбія та Іспанія. А Україна у цьому антирейтингу на 25 місці – між Ізраїлем і Нідерландами.

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), у нас у країні нині 289 022 випадки коронавірусу.

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Де найбільше жертв Covid-19:

США – 217 754;

Бразилія – ​​152 460;

Індія – 111 266;

Мексика – 85 285;

Велика Британія – 43 383.

Де найбільше тих, хто одужав:

Індія – 6 383 441;

Бразилія – ​​4 526 393;

США – 3 177 397;

Росія – 1 043 431;

Колумбія – 826 831.

Коронавірус у світі 15 жовтня

За даними на 15 жовтня, коронавірусом у світі заразилися 38 426 373 жителя планети.

З них 1 091 245 пацієнтів померли в результаті ускладнень, викликаних інфекцією.

Одужали на той момент 1 091 245 осіб.