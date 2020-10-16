У Всесвітній організації охорони здоров’я прогнозують зростання смертності від коронавірусу в Європі у чотри-п’ять разів у порівнянні з квітневими показниками.

Така ситуація стане наслідком послаблення карантинних обмежень. Директор ВООЗ по європейському регіону Ханс Клюге зазначив, що у Європі спостерігається збільшення щоденних захворювань утричі в порівнянні з квітнем, але скоротилася смертність в п’ять разів.

Це пов’язано з тим, що збільшилась кількість тестувань, а більшість захворювань виявляють у молоді, яка перехворіває у легкій формі. Проте зараз люди різних поколінь все більше перебуватимуть у закритих приміщеннях, що може призвести до зростання смертності.

– Прогнози, засновані на епідеміологічних моделях, не дають приводу для оптимізму. У разі тривалого ослаблення обмежень у січні 2021 року щоденні показники смертності будуть у 4-5 разів вище, ніж у квітні, – сказав Клюге.

Він вважає необхідним введення більш жорстких обмежень у багатьох європейських країнах.

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При цьому прості заходи, такі як носіння масок і суворий контроль при скупченні людей можуть зберегти 281 тис. життів у 53 країнах.

– Ці прогнози тільки підтверджують те, про що ми говорили весь цей час: пандемія не відступить сама по собі, але ми можемо цього досягти, – наголосив глава Європейського бюро ВООЗ.

Вакцина від Covid-19

Молоді здорові люди можуть не потрапити до категорії тих, хто вакцинується від коронавірусу, аж до 2022 року.

Адже пріоритет під час вакцинації надаватимуть іншим категоріям населення. Про це повідомила головний науковий співробітник ВООЗ Сумія Свамінатан.

Джерело: прес-служба ВООЗ