Вчені визначили, яка група крові має менший ризик зараження коронавірусом

У Данії та Канаді провели дослідження щодо того, яка група крові найбільш захищена від впливу коронавірусу.

Обидві групи вчених довели зв’язок між тяжкістю перебігу захворювання та групою крові людини.

Дослідження виявили, що особи з групою крові O (I) мають менший ризик зараження на Covid-19.

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Данські вчені проводили аналіз, використовуючи дані 473 тис. осіб, які були протестовані на коронавірус. Серед них було виявлено, що з такою групою крові було найменше людей з позитивним результатом тесту та вони мають нижчий ризик інфікування.

Окрім того було виявлено, що особи з ІІ, ІІІ та ІV групами крові мають вищий ризик тромбозу та серцево-судинних захворювань. Це є суттєвими ризиками для здоров’я хворого на Covid-19.

За оцінками канадських вчених, пацієнти з І чи ІІІ групами крові мають низький рівень зараження та легкий перебіг хвороби. У людей з ІІ та ІV спостерігається вищий ступінь тяжкості захворювання.

Коронавірус в Україні

Станом на 16 жовтня в Україні виявили рекордну кількість нових випадків коронавірусу – 5 992. За останню добу померли 106 осіб, одужали – 2 269.

Найбільша кількість хворих за добу була виявлена у Харківській області – 544, в Одеській – 502 та у Києві – 455.

Джерело: Daily Sabah