Відносини України та США зміцнюватимуться незалежно від результатів виборів – посол

Незалежно від того, хто переможе президентських виборах в Америці цього року, стратегічне партнерство між США та Україною і підтримка українського народу з боку Вашингтона лише зміцнюватимуться.

Про це повідомив посол України в США Володимир Єльченко.

– Я впевнений, що, незалежно від того, хто отримає перемогу на виборах цього року в США, наша дружба та стратегічне партнерство продовжать міцнішати, оскільки і Україна, і Сполучені Штати твердо налаштовані на зміцнення цих відносин.

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Він також нагадав, що сьогодні, коли Україна переживає найбільші виклики, підтримка США і двопартійний консенсус залишаються твердими.

Вибори президента у США відбудуться 3 листопада. Наразі запекла боротьба точиться між чинним президентом Дональдом Трампом і кандидатом у президенти від Демократичної партії Джо Байденом.

Зокрема, останній обіцяє домогтися припинення бойових дій на сході України та допомогти у боротьбі проти корупції у разі своєї перемоги на президентських виборах.