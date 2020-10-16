PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Відносини України та США зміцнюватимуться незалежно від результатів виборів – посол

Незалежно від того, хто переможе президентських виборах в Америці цього року, стратегічне партнерство між США та Україною і підтримка українського народу з боку Вашингтона лише зміцнюватимуться.

Про це повідомив посол України в США Володимир Єльченко.

– Я впевнений, що, незалежно від того, хто отримає перемогу на виборах цього року в США, наша дружба та стратегічне партнерство продовжать міцнішати, оскільки і Україна, і Сполучені Штати твердо налаштовані на зміцнення цих відносин.

Читайте: Вам нема чого втрачати: Трамп закликає Каліфорнію підтримати його на виборах

Він також нагадав, що сьогодні, коли Україна переживає найбільші виклики, підтримка США і двопартійний консенсус залишаються твердими.

Вибори президента у США відбудуться 3 листопада. Наразі запекла боротьба точиться між чинним президентом Дональдом Трампом і кандидатом у президенти від Демократичної партії Джо Байденом.

Зокрема, останній обіцяє домогтися припинення бойових дій на сході України та допомогти у боротьбі проти корупції у разі своєї перемоги на президентських виборах.

Джерело: Укрінформ

Теги: , , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх