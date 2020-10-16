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Факти / Світ

ВООЗ назвала ефективні ліки від коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що нині є тільки одні ефективні ліки проти захворювання Covid-19 у важкій формі. Наразі це Дексаметазон.

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

– Нині кортикостероїд дексаметазон як і раніше є єдиним терапевтичним засобом, що показало ефективність проти Covid-19 для пацієнтів з хворобою у важкій формі, – сказав він.

Лікування коронавірусу в Україні

В Україні планують використовувати препарат українського виробника Біовен для лікування пацієнтів з коронавірусом.

За словами Максима Степанова, лікарський засіб хочуть купувати централізовано та внести його у протокол лікування від Covid-19.

Фото: Dreamstime

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