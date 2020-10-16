Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що нині є тільки одні ефективні ліки проти захворювання Covid-19 у важкій формі. Наразі це Дексаметазон.
Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
– Нині кортикостероїд дексаметазон як і раніше є єдиним терапевтичним засобом, що показало ефективність проти Covid-19 для пацієнтів з хворобою у важкій формі, – сказав він.
Лікування коронавірусу в Україні
В Україні планують використовувати препарат українського виробника Біовен для лікування пацієнтів з коронавірусом.
За словами Максима Степанова, лікарський засіб хочуть купувати централізовано та внести його у протокол лікування від Covid-19.