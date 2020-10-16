ВООЗ розпочала розслідування через звинувачення у сексуальному насильстві

Десятки жінок у ДР Конго виступили зі звинуваченнями у сексуальних домаганнях у бік співробітників ВООЗ та низки інших міжнародних організацій.
ВООЗ повідомила про створення слідчої комісії, аби розслідувати ці звинувачення.
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Йдеться про низку злочинів сексуального характеру під час під час боротьби зі спалахом вірусу Ебола в Демократичній Республіці Конго у 2018-2020 роках.
Десятки жінок з різних провінцій розповіли, що співробітники організацій запевняли потерпілих жінок, що згода на секс – єдиний для них спосіб отримати роботу.
Конора МакГрегора заарештували за спробу сексуального насильства
Конора Макгрегора заарештували за спробу сексуального насильства і непристойну поведінку.
У своїй заяві прокуратура вказала, що скаргу на чемпіона подали 10 вересня.