ВООЗ розпочала розслідування через звинувачення у сексуальному насильстві

Десятки жінок у ДР Конго виступили зі звинуваченнями у сексуальних домаганнях у бік співробітників ВООЗ та низки інших міжнародних організацій.

ВООЗ повідомила про створення слідчої комісії, аби розслідувати ці звинувачення.

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Йдеться про низку злочинів сексуального характеру під час під час боротьби зі спалахом вірусу Ебола в Демократичній Республіці Конго у 2018-2020 роках.

Десятки жінок з різних провінцій розповіли, що співробітники організацій запевняли потерпілих жінок, що згода на секс – єдиний для них спосіб отримати роботу.

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