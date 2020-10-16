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Факти / Світ

Вибори в США: ФБР почало розслідування про можливе втручання Росії

Федеральне бюро розслідувань США розпочало нове слідство щодо можливого втручання Росії у президентські вибори у Сполучених Штатах.

Воно пов’язане з публікацією начебто листів Гантера Байдена керівництву компанії Burisma.

Американські правоохоронці розслідують, чи пов’язане недавно оприлюднене листування, що начебто деталізує ділові відносини сина Джо Байдена з фірмами в Україні та Китаї, з постійними зусиллями Росії поширити дезінформацію проти кампанії екс-віце-президента.

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Нинішнє розслідування є частиною більш масштабних зусиль правоохоронних органів США, які почали вивчати спроби Росії поширити дезінформацію ще рік тому.

Нещодавно у ЗМІ опублікували листування між сином кандидата у президенти США Джо Байдена Хантером і представником української компанії Burisma Вадимом Пожарським, у якому останній дякує американському партнеру за зустріч з колишнім віце-президентом країни.

Зустріч між Байденом-старшим і представником української компанії нібито відбулася у 2015 році.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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