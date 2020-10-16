Європейська рада закликала Російську Федерацію продовжити тристоронні переговори з Австралією та Нідерландами щодо збитого над Донбасом літака рейсу MH17.

Про це йдеться у висновках за підсумками саміту лідерів ЄС.

– Після більш ніж шести років після цієї трагічної події 298 жертв та їхні найближчі родичі заслуговують справедливості. Європейська рада підтримує всі зусилля, спрямовані на встановлення істини, справедливості та підзвітності, відповідно до резолюції 2166 Ради Безпеки ООН, – йдеться у документі.

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МЗС Росії зазначило що Австралія і Нідерланди, ймовірно, не прагнули розібратися в тому, що насправді сталося влітку 2014 року, а були націлені лише на те, щоб домогтися від Росії визнання провини.

Вранці 15 жовтня Росія повідомила, що виходить з консультаційної групи з Австралією та Нідерландами щодо авіакатастрофи рейсу МН17 у небі над Україною 17 липня 2014 року.