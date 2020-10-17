PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

12 загиблих: Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в ракетних обстрілах

Представники влади Вірменії та Азербайджану звинуватили один одного в ракетних обстрілах в ніч на 17 жовтня. В результаті боїв є жертви та постраждалі.

Азербайджан заявляє, що внаслідок обстрілу міста Гянджі 12 людей загинули і понад 40 отримали поранення.

Міністерство закордонних справ Вірменії заявляє, що азербайджанські безпілотники вдарили по військових об’єктах на півдні країни. В результаті атаки пошкоджені цивільні інфраструктури, але жертв та постраждалих немає.

Читайте: Азербайджан показав трофеї, захоплені у бою з вірменськими військами

Крім цього, у МЗС повідомляють, що в селі Шош в Нагірному Карабасі в результаті ракетного удару поранені троє мирних жителів.

Війна у Нагірному Карабасі

Ситуація в Нагірному Карабаху загострилася 27 вересня.

В Азербайджані та Вірменії введено воєнний стан, оголошена мобілізація.

Вірменія заявила про готовність розпочати мирні переговори щодо військових дій у Нагірному Карабасі. Азербайджан також заявив про можливість переговорів, але за певних умов.

ДжерелоМіноборони Азербайджану

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка