Представники влади Вірменії та Азербайджану звинуватили один одного в ракетних обстрілах в ніч на 17 жовтня. В результаті боїв є жертви та постраждалі.

Азербайджан заявляє, що внаслідок обстрілу міста Гянджі 12 людей загинули і понад 40 отримали поранення.

Міністерство закордонних справ Вірменії заявляє, що азербайджанські безпілотники вдарили по військових об’єктах на півдні країни. В результаті атаки пошкоджені цивільні інфраструктури, але жертв та постраждалих немає.

According to preliminary data, three civilians are wounded in #Shosh community of #Askeran region of #Artsakh. The condition of one of the injured is assessed as severe. The community suffered great material damages. Details are being clarified. Photos: David Ghahramanyan pic.twitter.com/PwZJ9ORlzk — MFA of Armenia???????? (@MFAofArmenia) October 16, 2020

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Крім цього, у МЗС повідомляють, що в селі Шош в Нагірному Карабасі в результаті ракетного удару поранені троє мирних жителів.

Війна у Нагірному Карабасі

Ситуація в Нагірному Карабаху загострилася 27 вересня.

В Азербайджані та Вірменії введено воєнний стан, оголошена мобілізація.

Вірменія заявила про готовність розпочати мирні переговори щодо військових дій у Нагірному Карабасі. Азербайджан також заявив про можливість переговорів, але за певних умов.

Джерело: Міноборони Азербайджану