Представники влади Вірменії та Азербайджану звинуватили один одного в ракетних обстрілах в ніч на 17 жовтня. В результаті боїв є жертви та постраждалі.

Азербайджан заявляє, що внаслідок обстрілу міста Гянджі 12 людей загинули і понад 40 отримали поранення.

Міністерство закордонних справ Вірменії заявляє, що азербайджанські безпілотники вдарили по військових об’єктах на півдні країни. В результаті атаки пошкоджені цивільні інфраструктури, але жертв та постраждалих немає.

According to preliminary data, three civilians are wounded in #Shosh community of #Askeran region of #Artsakh. The condition of one of the injured is assessed as severe. The community suffered great material damages. Details are being clarified.

Photos: David Ghahramanyan pic.twitter.com/PwZJ9ORlzk

— MFA of Armenia???????? (@MFAofArmenia) October 16, 2020