Брат мера Ліверпуля Джо Андерсона помер від коронавірусу

Старший брат мера Ліверпуля Джо Андерсона помер в лікарні від коронавірусу.

Він повідомив, що його брат помер в п’ятницю ввечері.

Ліверпуль з середи знаходиться на третьому рівні нової системи ізоляції, в якій діють найсуворіші правила після зростання числа випадків коронавірусу в цьому районі.

Він закликав людей дотримуватися правил: закрити паби, в яких не подають їжу, а також спортзали, розважальні центри, букмекерські контори та казино.

Despite the efforts of all the staff @LivHospitals ICU my brother sadly died at 10.45 last night We want to thank the dedicated staff risking their lives for us.Thank you all for your messages of love and support Let’s stick together and support each other and win this battle????❤️

— Joe Anderson (@mayor_anderson) October 17, 2020