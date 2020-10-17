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Факти / Світ

Брат мера Ліверпуля Джо Андерсона помер від коронавірусу

Старший брат мера Ліверпуля Джо Андерсона помер в лікарні від коронавірусу.

Він повідомив, що його брат помер в п’ятницю ввечері.

Ліверпуль з середи знаходиться на третьому рівні нової системи ізоляції, в якій діють найсуворіші правила після зростання числа випадків коронавірусу в цьому районі.

Він закликав людей дотримуватися правил: закрити паби, в яких не подають їжу, а також спортзали, розважальні центри, букмекерські контори та казино.

— Ми хочемо подякувати відданим своїй справі працівникам (лікарні, – Ред.), які ризикнули заради нас своїм життям.

Дякую всім за ваші послання любові та підтримки. Тримаймось разом, підтримуючи один одного ми виграємо цю битву, — написав Джон Андерсон.

Найбільшу кількість випадків захворювання зареєстровано в Ліверпулі: у вівторок було зареєстровано 3 204 пацієнти.

Тижнем раніше було зареєстровано 3 191 випадок захворювання Covid-19.

На цьому тижні Андерсон розкритикував натовп, який зібрався в місті незадовго до вступу в силу нових правил. Він заявив, що це ганьбить місто.

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