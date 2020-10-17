За добу ще понад 430 тис. людей заразилися коронавірусом у світі, а за весь час пандемії загальна кількість інфікованих станом на 17 жовтня сягнула 39 266 928 випадків.
Серед них померли від ускладнень 1 103 517 пацієнтів і 29 658 707 – одужали.
Антилідери за кількістю заражених:
- США – 8 288 278;
- Індія – 7 432 680;
- Бразилія – 5 201 570;
- Росія – 1 369 313;
- Іспанія – 982 723.
Україна у цьому антирейтингу на 25 місці – між Ізраїлем і Нідерландами.
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Де найбільше жертв Covid-19:
- США – 223 644;
- Бразилія – 153 229;
- Індія – 113 032;
- Мексика – 85 704;
- Велика Британія – 43 429.
Де найбільше тих, хто одужав:
- Індія – 6 524 595;
- США – 5 395 401;
- Бразилія – 4 619 560;
- Росія – 1 056 582;
- Колумбія – 837 001.
Коронавірус у світі 16 жовтня
За даними на 16 жовтня, коронавірусом у світі заразилися 38 833 032 жителя планети.
З них 1 097 228 пацієнтів померли в результаті ускладнень, викликаних інфекцією.