За добу ще понад 430 тис. людей заразилися коронавірусом у світі, а за весь час пандемії загальна кількість інфікованих станом на 17 жовтня сягнула 39 266 928 випадків.

Серед них померли від ускладнень 1 103 517 пацієнтів і 29 658 707 – одужали.

Антилідери за кількістю заражених:

США – 8 288 278;

Індія – 7 432 680;

Бразилія – ​​5 201 570;

Росія – 1 369 313;

Іспанія – 982 723.

Україна у цьому антирейтингу на 25 місці – між Ізраїлем і Нідерландами.

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Де найбільше жертв Covid-19:

США – 223 644;

Бразилія – 153 229;

Індія – 113 032;

Мексика – 85 704;

Велика Британія – 43 429.

Де найбільше тих, хто одужав:

Індія – 6 524 595;

США – ​​5 395 401;

Бразилія – 4 619 560;

Росія – 1 056 582;

Колумбія – 837 001.

Коронавірус у світі 16 жовтня

За даними на 16 жовтня, коронавірусом у світі заразилися 38 833 032 жителя планети.

З них 1 097 228 пацієнтів померли в результаті ускладнень, викликаних інфекцією.