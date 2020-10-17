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Факти / Світ

Коронавірус у світі – оновлена статистика 17 жовтня

За добу ще понад 430 тис. людей заразилися коронавірусом у світі, а за весь час пандемії загальна кількість інфікованих станом на 17 жовтня сягнула 39 266 928 випадків.

Серед них померли від ускладнень 1 103 517 пацієнтів і 29 658 707 – одужали.

Антилідери за кількістю заражених:

  • США – 8 288 278;
  • Індія – 7 432 680;
  • Бразилія – ​​5 201 570;
  • Росія – 1 369 313;
  • Іспанія – 982 723.

Україна у цьому антирейтингу на 25 місці – між Ізраїлем і Нідерландами.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Де найбільше жертв Covid-19:

  • США – 223 644;
  • Бразилія – 153 229;
  • Індія – 113 032;
  • Мексика – 85 704;
  • Велика Британія – 43 429.

Де найбільше тих, хто одужав:

  • Індія – 6 524 595;
  • США – ​​5 395 401;
  • Бразилія – 4 619 560;
  • Росія – 1 056 582;
  • Колумбія – 837 001.

Коронавірус у світі 16 жовтня

За даними на 16 жовтня, коронавірусом у світі заразилися 38 833 032 жителя планети.

З них 1 097 228 пацієнтів померли в результаті ускладнень, викликаних інфекцією.

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