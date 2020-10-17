Трамп назвав родину Байдена злочинцями – до чого тут українська компанія Burisma

США Дональд Трамп закликав притягнути до кримінальної відповідальності Джо Байдена та його сина Хантера.

Під час свого виступу у штаті Джорджія, коли мова зайшла про головних опонентів Дональда Трампа, натовп почав скандувати Посадити їх! Посадити Їх!

– Так, їх варто посадити. Посадити Байденів. Посадити Хілларі, – відповів Трамп.

Президент США додав, що вважає родину Байденів злочинною групою. Йшлося, зокрема, про корупційний скандал, пов’язаний з українською компанією Burisma.

– Ви можете уявити, щоб мої діти робили те, що цей хлопець, Хантер, робить?

Хантер Байден та компанія Burisma

Burisma вважається однією з найбільших приватних газодобувних компаній в Україні.

Усі ліцензії на розробку родовищ газу було видано за часів Януковича. Власником Burisma є Микола Злочевський, який і очолював міністерство екології в уряді Азарова.

До квітня 2019 року до складу ради директорів Burismа входив син кандидата в президенти США, а на той час – віце-президента США Джо Байдена – Хантер Байден.

Журналістські розслідування зазначали, що Хантер Байден отримував в Burisma до $50 тис. щомісяця.

Довгий час компанію Burisma підозрювали та відкрито звинувачували у відмиванні коштів та розкраданні українських держресурсів, а Миколу Злочевського навіть оголошували у розшук.

Незважаючи на те, що Лондонський суд довів факт незаконного збагачення акціонерів Burisma, в Україні розслідування цієї справи було припинено.

Джерело: Newsweek