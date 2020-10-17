В Італії жінка підливала колезі у каву транквілізатори

Італійка під час хвилі скорочень підливала колезі транквілізатори, щоб вона погано працювала.
Еліс Бордон розповіла, що це сталося у 2017 році. Черрато купила своїм колегам порцію кави в барі біля їхнього офісу в Бра, містечку в П’ємонті.
Еліс випила його одним махом, а незабаром у неї погіршилося самопочуття.
– В очах потемнішало. Було відчуття, що я пливу, — розповідає Бордон.
Бордон доставиkи в лікарню з підозрою на інсульт.
У неї була така ж реакція після того, як вона випила ще кілька капучино, куплених Черрато, і одного разу вона розбила свою машину.
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Еліс почала підозрювати про погані наміри колеги, коли та взяла відгул на різдвяні свята.
Якраз в цей час її самопочуття було прекрасним.
– Я подумала, що мені могло бути погано від кави. Невролог прописав не пити цей напій протягом місяця. Я його і не пила, — каже вона.
Потім Бордон прийняла ще один стакан кави від напарниці, випивши всього половину.
Вона віддала другу частину на експертизу, яка встановила, що в каві перевищена норма заспокійливого в 10 разів.
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Колега дівчини була затримана на місці злочину.
Через три роки розслідувань жінку засудили на чотири роки в’язниці.
Джерело: The Guardian