В Італії жінка підливала колезі у каву транквілізатори

Італійка під час хвилі скорочень підливала колезі транквілізатори, щоб вона погано працювала.

Еліс Бордон розповіла, що це сталося у 2017 році. Черрато купила своїм колегам порцію кави в барі біля їхнього офісу в Бра, містечку в П’ємонті.

Еліс випила його одним махом, а незабаром у неї погіршилося самопочуття.

– В очах потемнішало. Було відчуття, що я пливу, — розповідає Бордон.

Бордон доставиkи ​​в лікарню з підозрою на інсульт.

У неї була така ж реакція після того, як вона випила ще кілька капучино, куплених Черрато, і одного разу вона розбила свою машину.

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Еліс почала підозрювати про погані наміри колеги, коли та взяла відгул на різдвяні свята.

Якраз в цей час її самопочуття було прекрасним.

– Я подумала, що мені могло бути погано від кави. Невролог прописав не пити цей напій протягом місяця. Я його і не пила, — каже вона.

Потім Бордон прийняла ще один стакан кави від напарниці, випивши всього половину.

Вона віддала другу частину на експертизу, яка встановила, що в каві перевищена норма заспокійливого в 10 разів.

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Колега дівчини була затримана на місці злочину.

Через три роки розслідувань жінку засудили на чотири роки в’язниці.

Джерело: The Guardian