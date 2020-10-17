Уряд Великої Британії оновлює закон, що забороняє водіям користуватися телефоном будь-яким способом, а не тільки дзвонити та писати текстові повідомлення.

Водії, які будь-яким чином використовують портативні телефони за кермом отримають штраф в розмірі £200 (приблизно 7 327 грн).

Наразі дзвінки та текстові повідомлення на мобільному телефоні під час водіння є незаконними.

Однак фотографування, прокрутка плейлисту або навіть ігри на телефонах не були заборонені до цього часу, що дозволяє водіям уникнути звинувачень, якщо їх помітять з телефоном.

Уряд відновить закон, щоб закрити юридичну лазівку, яка зараз визначає правопорушення як інтерактивне спілкування.

— Наші дороги — одні з найбезпечніших у світі, але ми хочемо, щоб вони були ще безпечніше, ввівши оновлений закон, — сказала міністерка доріг Баронеса Вир.

Уряд заявив, що ця зміна, яка має набути чинності після 12-тижневих консультацій з громадськістю, дозволить поліції вжити негайних заходів, якщо вони побачать водія, який тримає телефон за кермом.

Правопорушення спричинить штраф в розмірі £ 200 (приблизно 7 327 грн) і шість балів на водійських правах. Автоматичний бан зазвичай спрацьовує, коли водії набирають 12 балів за порушення.

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Автомобілісти як раніше зможуть використовувати телефони як пристрої для оплати товарів або послуг на підприємствах громадського харчування, наприклад, на винос.

Водночас, вони можуть використовувати телефон для навігації, якщо для цього водієві не потрібно його тримати.

— Використання мобільного телефону під час водіння неймовірно небезпечно, а відволікання уваги за кермом може назавжди змінити життя. Поліція буде вживати рішучих заходів проти тих, хто незаконно користується портативним мобільним телефоном, і пропозиції щодо уточнення закону вітаються, — сказав головний констебль Ентоні Бенгхем.

Автомобільна організація AA вітала більш жорстке законодавство.

— Водії повинні бути зосереджені на дорозі, а не на твіті або електронному листі, який тільки що прийшов на їх телефон, — сказав глава дорожньої політики Джек Казенс.

Також він додав, що Велика Британія посилить патрулі, які будуть спостерігати за водіями.

Цей крок може розчарувати учасників кампанії, які закликали міністрів піти ще далі та заборонити використання гучного зв’язку під час водіння.

Минулого року відбірковий комітет з транспорту громад рекомендував уряду розглянути питання про заборону використання телефонів з гучним зв’язком за кермом, заявивши, що вони теж становлять небезпеку.

Велика Британія виділить Україні гуманітарну допомогу

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Ці кошти будуть спрямовані на підтримку громад на Сході країни, які постраждали внаслідок воєнного конфлікту та пандемії коронавірусу.