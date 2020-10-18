Президент Вірменії поставив ультиматум Азербайджану

Вірменія не визнає незалежності Нагірного Карабаху лише тому, що хоче вирішити конфлікт з Азербайджаном мирним шляхом.

Країна готова визнати незалежність так званої республіки за однієї умови, заявив президент Вірменії Армен Саркісян.

Якщо Азербайджан відмовиться від врегулювання конфлікту шляхом переговорів, то Вірменія визнає незалежність Нагірного Карабаху, наголосив він.

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– Тобто невизнання Вірменією незалежності пов’язано тільки з тим, що вірменська сторона хоче розв’язати питання шляхом мирних переговорів, – пояснив Саркісян.

Ситуація у Нагірному Карабаху

Загострення між сторонами почалося 27 вересня і вже стало найбільшим після закінчення Карабахської війни 1994 року.

19 жовтня Міноборони Азербайджану заявило, що збили штурмовик Су-25 вірменських збройних сил.

Україна підтримала Азербайджан, висловившись за територіальну цілісність країни.

Джерело: Коммерсантъ