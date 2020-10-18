У Чехії відкрили перший готель для хворих на коронавірус

У Празі відкрили перший готель, який прийматиме тільки хворих на коронавірус.

Чотиризірковий готель розташований у центрі міста та належить мережі Czech Inn Hotels.

Він розрахований на людей, які у подорожі довідалися про те, що хворі, а також захворілих мешканців столиці Чехії, які бояться заразити своїх рідних, залишаючись вдома.

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Для заселення необхідно надати довідку про позитивний тест. Розміститися, маючи лише підозру на Covid-19, неможливо.

Обслуговування клієнтів у готелі організоване повністю безконтактно. У самому готелі спілкування з адміністратором відбувається через спеціальний монітор, а ключі залишені у дверях кімнат.

Правила готелю:

дистанційно можна також замовити їжу на кухні;

гостям не можна буде знаходитися за межами свого номеру;

персонал готелю працює у захисних костюмах;

кімнати після виїзду клієнтів залишатимуть порожніми на один день;

у спільних приміщеннях дезінфекцію проводитимуть щоденно.

Штраф за відсутність маски

Італійська поліція оштрафувала 40-річного чоловіка та його дівчину за поцілунок біля ресторану в Мілані. Закохані були без масок.

Згідно з законодавством Італії, людям дозволено перебувати на вулиці без масок, якщо це члени однієї родини, а поруч немає сторонніх осіб. А пара не була офіційно одружена.

Джерело: Novinky