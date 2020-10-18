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Факти / Світ / Росія

У РФ священикам видали спеціальні захисні костюми від Covid-19

У Росії священикам видали спеціальні костюми від коронавірусу.

У набори входить шапочка, захисний костюм, рукавички, маска, хрест, окуляри, набір для Таїнства Соборування і Причастя та антисептик.

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– Костюми від Covid-19 видали службовцям відділів по благодійності та соціальному служінню, вони відвідують людей, які хворі коронавірусом, – йдеться в повідомленні.

Також видали пакети для утилізації використаних наборів.

У РФ священикам видали спеціальні захисні костюми від Covid-19

Освятили місто від коронавірусу 

У Росії єпископи і священики піднялися в повітря на вертольоті над Волгоградом, щоб помолитися про одужання хворих на Covid-19.

Для повітряної хресної ходи церковники взяли із собою ікону Казанської Божої матері та мощі святих.

Джерело: Baza

Фото: Baza

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