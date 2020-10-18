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Факти / Світ
Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.

За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.

Це стало головною причиною початку масових демонстрацій і затримань мирних білорусів.

Під час протестів було затримано тисячі мітингувальників.

Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.

Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною радою.

23 вересня Лукашенко провів таємну інавгурацію, що викликало нову хвилю протестів у Білорусі.

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Пряма трансляція
09:45 - 18 жовтня

Правозахисники повідомили, що в суботу в Мінську затримали понад 40 осіб.

Серед них і журналісти.

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09:44 - 18 жовтня

Затримання студентів:

/ 5 фотографий

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09:42 - 18 жовтня

17 жовтня близько ста жінок знову вийшли на марш від ТЦ Dana Mall до центру міста. Приблизно в цей же час від МЛУ стартувала хода приблизно 150 студентів.

Після обіду жіноча колона перейшла в демарш: жінки нічого не викрикували і просто прогулювалися з квітами в руках. Повідомляється щонайменше про 38 затриманих.

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09:40 - 18 жовтня

У Мінську затримали засновника відомої ІТ-компанії Bamboo Group Владислава Герчикова.

Його витягли прямо з машини у дворі на Козлова під час студентської акції.

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13:37 - 16 жовтня

Головна опозиційна кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановська анонсувала візит до Києва після того, як в Україні 25 жовтня відбудуться місцеві вибори.

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11:07 - 16 жовтня

Тихановська оголошена Білоруссю в міждержавний розшук за статтею про заклики до повалення конституційного ладу (стаття 361 частина 3).

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11:05 - 16 жовтня

На національному правовому порталі Білорусі опублікований документ, що стосується студентів. Відповідно до нього студенти, котрі допустили більше 10 годин пропусків навчальних занять без поважних причин протягом місяця, виплата стипендій припиняється терміном на один місяць.

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09:18 - 16 жовтня

Мінськ. Люди з прапорами заблокували проїзд по МКАД.

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09:16 - 16 жовтня

Канада ввела додаткові санкції проти білоруських чиновників. Нові санкції підтримують спроби міжнародного співтовариства з пошуку дипломатичного вирішення кризи в Білорусі.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Канади.

Канада ввела санкції проти 11 білоруських чиновників 29 вересня. Оновлений санкційний список узгоджений зі списками ЄС і США.

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09:15 - 16 жовтня

Протести у Білорусі, що розпочалися у відповідь на офіційні результати президентських виборів 9 серпня, тривають два місяці. І наразі виглядає так, що стратегія влади перечекати, поки протести вщухнуть, провалилася.

Про можливе втрогрнення Росії пише оглядач Foreign Policy Владислав Давідзон.

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