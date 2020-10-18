09:42 -

17 жовтня близько ста жінок знову вийшли на марш від ТЦ Dana Mall до центру міста. Приблизно в цей же час від МЛУ стартувала хода приблизно 150 студентів.

Після обіду жіноча колона перейшла в демарш: жінки нічого не викрикували і просто прогулювалися з квітами в руках. Повідомляється щонайменше про 38 затриманих.