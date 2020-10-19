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Факти / Світ

14-річна американка зробила відкриття, покликане допомогти у лікуванні Covid-19

14-річна Аніка Чебролу з Фріско (штат Техас, США) перемогла в конкурсі Young Scientist Challenge 2020 та отримала приз в  25 тис. за відкриття, яке може допомогти в лікуванні Covid-19.

Аніка використовує методологію in-silico для виявлення молекули свинцю, яка може вибірково зв’язуватися з білком-шипом вірусу SARS-CoV-2.

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Аніка – американка індійського походження. Свій проект вона презентувала в 8 класі, проте юна дослідниця не завжди була зосереджена на пошуках ліків від Covid-19.

Спочатку її метою було використовувати методи in-silico для визначення ведучого з’єднання, яке могло б зв’язуватися з білком вірусу грипу.

Аніка сказала, що отримання премії та звання найкращого молодого вченого – це велика честь, але її робота ще не завершена.

За її словами, її наступна мета – працювати разом з вченими та дослідниками, які борються за контроль над захворюваністю та смертністю від пандемії.

Симптомы коронавірусу

Британські науковці визначили новий симптом коронавірусу – це зміни слуху, зокрема, шум у вухах.

Після огляду десятків пацієнтів з Covid-19 з’ясувалося, що майже всі скаржилися на розлади слуху до виявлення коронавірусу.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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