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Факти / Світ

Через погіршення ситуації з Covid-19 Швейцарія посилила карантин

Через погіршення епідситуації у Європі та стрімке зростання кількості хворих на коронавірус у Швейцарії посилили карантинні обмеження.

Нововведення розпочали діяти з 19 жовтня.

Уряд запровадив обов’язкове носіння масок у всіх громадських місцях. Обмеження не стосується дітей до 12 років.

Читайте: Швейцарія до 18 вересня зобов’язує українців проходити карантин

Крім того, у країні заборонили збиратися групами понад 15 осіб.

Роботодавцям рекомендують перевести усіх працівників на дистанційну форму.

Посилення карантину у Європі

З середини жовтня через погіршення ситуації з коронавірусом низка європейських країн повідомила про посилення карантинних заходів.

Такі рішення уже ухвалили уряди Італії, Іспанії, Німеччини, Франції, Бельгії.

Детальніше про карантин у Європі та про посилення обмежень у країнах читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: SRF

Фото: Dreamstime

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