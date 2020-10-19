Через погіршення епідситуації у Європі та стрімке зростання кількості хворих на коронавірус у Швейцарії посилили карантинні обмеження.
Нововведення розпочали діяти з 19 жовтня.
Уряд запровадив обов’язкове носіння масок у всіх громадських місцях. Обмеження не стосується дітей до 12 років.
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Крім того, у країні заборонили збиратися групами понад 15 осіб.
Роботодавцям рекомендують перевести усіх працівників на дистанційну форму.
Посилення карантину у Європі
З середини жовтня через погіршення ситуації з коронавірусом низка європейських країн повідомила про посилення карантинних заходів.
Такі рішення уже ухвалили уряди Італії, Іспанії, Німеччини, Франції, Бельгії.
Детальніше про карантин у Європі та про посилення обмежень у країнах читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.
Джерело: SRF