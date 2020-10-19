У місті Тронхейм в Норвегії 17-18 жовтня лікарі виявили у восьми хворих на Covid-19 новий різновид вірусу.

За словами лікаря комуни Туве Росстада, цей варіант коронавірусу ніде ще не зустрічався, і звідки він взявся в Норвегії, поки невідомо.

Він стверджує, що новий тип більш заразний, хоча хвороба пацієнтів протікає в легкій формі.

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Поки невідомо, які властивості має мутація вірусу.

Коронавірус у світі

Станом на 19 жовтня у світі понад 40 млн хворих на коронавірус.

Померли загалом 1,1 млн людей, а одужали 30,1 млн.

Найвищі показники захворюваності у США (понад 8 млн), Індії (7,5 млн) та Бразилії (5 млн).

Джерело: NRK