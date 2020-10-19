19 жовтня у світі підтвердили понад 40,2 млн випадків коронавірусу.
За час пандемії вірус забрав життя понад 1,1 млн осіб.
Одужати вдалося понад 30,1 млн мешканцям планети.
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Країни, де найбільше випадків Covid-19
- США – 8 387 799;
- Індія – 7 548 238;
- Бразилія – 5 235 344;
- Росія – 1 399 334;
- Аргентина – 989 680.
Країни, де найбільше людей померли від коронавірусу
- США – 224 730;
- Бразилія – 153 905;
- Індія – 114 642;
- Мексика – 86 167;
- Велика Британія – 43 646.
Лідери за кількістю тих, хто одужав від хвороби
- Індія – 6 659 895;
- США – 5 457 684;
- Бразилія – 4 650 030;
- Росія – 1 070 576
- Колумбія – 858 294.
Україна посідає у цьому антирейтингу 25 місце.
Коронавірус у світі 18 жовтня
За статистикою коронавірусу у світі 18 жовтня, у понад 39,9 млн людей підтвердили хворобу.
Померло від вірусу на планеті понад 1,1 млн пацієнтів.
Одужати вдалося понад 29,8 млн особам.