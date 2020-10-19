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Факти / Світ

Понад 40 млн хворих: коронавірус у світі 19 жовтня

19 жовтня у світі підтвердили понад 40,2 млн випадків коронавірусу.

За час пандемії вірус забрав життя понад 1,1 млн осіб.

Одужати вдалося понад 30,1 млн мешканцям планети.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Країни, де найбільше випадків Covid-19

  • США – 8 387 799;
  • Індія – 7 548 238;
  • Бразилія – ​​5 235 344;
  • Росія – 1 399 334;
  • Аргентина – 989 680.

Країни, де найбільше людей померли від коронавірусу

  • США – 224 730;
  • Бразилія – ​​153 905;
  • Індія – 114 642;
  • Мексика – 86 167;
  • Велика Британія – 43 646.

Лідери за кількістю тих, хто одужав від хвороби

  • Індія – 6 659 895;
  • США – 5 457 684;
  • Бразилія – ​​4 650 030;
  • Росія – 1 070 576
  • Колумбія – 858 294.

Україна посідає у цьому антирейтингу 25 місце.

Коронавірус у світі 18 жовтня

За статистикою коронавірусу у світі 18 жовтня, у понад 39,9 млн людей підтвердили хворобу.

Померло від вірусу на планеті понад 1,1 млн пацієнтів.

Одужати вдалося понад 29,8 млн особам.

Фото: Dreamstime

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