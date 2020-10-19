У Празі (Чехія) футбольні та хокейні фанати вийшли на протест проти карантину. В результаті чого поліція затримала 150 людей.

У сутичках з протестувальниками постраждали 20 правоохоронців.

Jeden z útoků radikálních účastníků shromáždění na policisty.#policiepha pic.twitter.com/fyucIpwqlW — Policie ČR (@PolicieCZ) October 18, 2020

Про це повідомив керівник поліції Чехії Ян Швейдар.

За його словами, на акції протесту затримали понад 100 демонстрантів. Їх підозрюють у порушенні громадського порядку, насильство проти представників влади або невиконання вимоги органів влади.

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Ще близько 50 людей поліція затримала перед акцією. У них виявили предмети, якими можна було нанести поранення.

За даними служби швидкої допомоги, загалом через сутички госпіталізації потребувати дев’ять осіб, зокрема троє працівників поліції.

Загалом на протест прийшли близько двох тисяч учасників. Більшість учасників акції проігнорували масковий режим.







Протест вболівальників через карантин у Празі – затримано 150 активістів / 2 фотографии

Надзвичайний стан у Чехії

У Чехії наразі фіксують одні з найгірших у світі показників нових заражень.

Уряд запровадив стан надзвичайної ситуації та низку обмежень. Зокрема проведення міжнародних спортивних змагань можливе лише без глядачів на трибунах. Решта спортивних змагань у країні скасована.