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Факти / Світ

Світ провалює випробування коронавірусом – ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що світова спільнота наразі провалює випробування коронавірусом.

За його словами, ця пандемія є великим викликом для усього світу. Окрім того, він зазначив, що у разі невживання потрібних заходів, вірус може призвести до бідності мільйонів людей та руйнування економіки.

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 – Пандемія Covid-19 є великим глобальним викликом для всієї світової спільноти, для багатосторонньої дипломатії, для мене як для генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй. На жаль, це випробування, яке світова спільнота провалює, – сказав Гутерріш.

Також Антоніу Гутерріш розкритикував світову спільноту через недостатню єдность у вирішенні й інших викликів, зокрема конфлікти в Афганістані, Ємені та Сирії.

Коронавірус у світі

Станом на 19 жовтня у світі на коронавірус хворіє 40,2 млн осіб. За час пандемії вірус забрав життя понад 1,1 млн осіб. Одужати вдалося понад 30,1 млн мешканцям планети.

Найбільше випадків Covid-19 виявили у США – 8, 38 млн, Індії – 7,5 млн, Бразилії – ​​5,2 млн, Росії – 1,39 млн та Аргентині – 989 тис.

Джерело: Радіо Свобода

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