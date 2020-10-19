У США звинуватили шістьох офіцерів ГРУ РФ у причетності до вірусу NotPetya

У США оголосили обвинувачення шістьом російським офіцерам розвідки, які стоять за поширенням вірусу NotPetya у 2017 році.

Про це заявили у Федеральному великому журі США – окремому виді суду присяжних, який попередньо розглядає справу.

Вони організовували кібератаки на Олімпіаду в Кореї і вибори у Франції. Збиток трьом американським компаніям, які стали жертвами вірусу NotPetya, склав $ 1 млрд.

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Також Велика Британія заявила, що розвідка РФ нібито планувала кібератаку на організаторів Олімпійських ігор в Токіо.

Обвинувачені у хакерстві росіяни є співробітниками ГРУ РФ, заявили у Федеральному журі.

Кібератаки з РФ

РНБО попереджає про активізацію російських хакерів. Під час останніх спроб атак використовувалися шкідливі вкладення, які імітували документи державних органів влади.

Їх розсилали електронною поштою. Під час відкриття вкладень хакери отримували доступ до систем та мереж державної установи.

Джерело: justice.gov