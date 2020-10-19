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Факти / Світ
Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.

За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.

Це стало головною причиною початку масових демонстрацій і затримань мирних білорусів.

Під час протестів було затримано тисячі мітингувальників.

Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.

Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною радою.

23 вересня Лукашенко провів таємну інавгурацію, що викликало нову хвилю протестів у Білорусі.

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Пряма трансляція
09:15 - 19 жовтня

На проспекті Незалежності у Мінську 18 жовтня затримували студентів – учасників Маршу молодості. Близько 150 студентів хотіли приєднатися до колони Жіночого маршу. Вони скандували: Сашо, тебе відраховано!

Поблизу Палацу мистецтв натовп студентів зустріли силовики в мікроавтобусах, затримано близько 10 людей.

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09:11 - 19 жовтня

18 жовтня в Мінську та інших містах Білорусі пройшов недільний Партизанський марш. Правозахисники збирають інформацію про затриманих, нарахували вже 230 людей.

Загалом станом на вечір 18 жовтня в Білорусі за час протестів відбулося щонайменше 14 820 затримань.

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09:06 - 19 жовтня

Під час акцій протесту у неділю, 18 жовтня, в Мінську силовики стріляли на вулицях. Так, на одному з відео видно, як один з силовиків стріляв не в повітря, а в бік беззбройного протестувальника.

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20:20 - 18 жовтня

За даними незареєстрованого в Білорусі правозахисного центру Весна, на несанкціонованих акціях протесту в республіці в неділю затримано 108 осіб.

Найбільше затриманих у Мінську. Крім того, правозахисники повідомляють про затримання в Бресті, Вітебську, Гомелі, Дзержинську, Новогрудці, Світлогорську та Фаніполі.

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19:54 - 18 жовтня

Білоруських опозиціонерок Світлану Тихановську, Марію Колесникову і Вероніку Цепкало висунули на Нобелівську премію миру 2021 року.

Ініціатором виступив норвезький депутат Гейр Тоскедал, повідомила білоруська асоціація у Норвегії RAZAM.

Kjære venner!

Vi gleder oss til å dele med dere en helt overveldende nyhet:

I dag, under Solidaritetsaksjonen til…

Опубліковано Hviterussisk forening i Norge RAZAM Неділя, 18 жовтня 2020 р.

– Вони заслуговують на похвалу за боротьбу за чесні вибори та натхнення для мирної опозиції проти незаконного режиму в Білорусі, – пояснив депутат.

Джерело: Hviterussisk forening i Norge RAZAM

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18:33 - 18 жовтня

18 жовтня у Мінську проходить Партизанський марш. На вулиці вийшло 15 тис. людей.

Марш назвали Партизанським на знак єдності з робітниками заводів столиці, які підтримали протести у Білорусі.

/ 6 фотографий

Міліціонери уже затримали понад 15 осіб.

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09:45 - 18 жовтня

Правозахисники повідомили, що в суботу в Мінську затримали понад 40 осіб.

Серед них і журналісти.

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09:44 - 18 жовтня

Затримання студентів:

/ 5 фотографий

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09:42 - 18 жовтня

17 жовтня близько ста жінок знову вийшли на марш від ТЦ Dana Mall до центру міста. Приблизно в цей же час від МЛУ стартувала хода приблизно 150 студентів.

Після обіду жіноча колона перейшла в демарш: жінки нічого не викрикували і просто прогулювалися з квітами в руках. Повідомляється щонайменше про 38 затриманих.

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09:40 - 18 жовтня

У Мінську затримали засновника відомої ІТ-компанії Bamboo Group Владислава Герчикова.

Його витягли прямо з машини у дворі на Козлова під час студентської акції.

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