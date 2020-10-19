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Жовтень, 19 в 9:15
Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини
Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.
За результатами ЦВК, Олександр
Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.
Це стало головною причиною початку масових демонстрацій і затримань мирних білорусів.
Під час протестів було
затримано тисячі мітингувальників.
Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.
Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною радою.
23 вересня Лукашенко провів таємну інавгурацію, що викликало нову хвилю протестів у Білорусі.
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09:15
-
19 жовтня
На проспекті Незалежності у Мінську 18 жовтня затримували студентів – учасників Маршу молодості. Близько 150 студентів хотіли приєднатися до колони Жіночого маршу. Вони скандували: Сашо, тебе відраховано!
Поблизу Палацу мистецтв натовп студентів зустріли силовики в мікроавтобусах, затримано близько 10 людей.
09:11
-
19 жовтня
18 жовтня в Мінську та інших містах Білорусі пройшов недільний Партизанський марш. Правозахисники збирають інформацію про затриманих, нарахували вже 230 людей.
Загалом станом на вечір 18 жовтня в Білорусі за час протестів відбулося щонайменше 14 820 затримань.
09:06
-
19 жовтня
Під час акцій протесту у неділю, 18 жовтня, в Мінську силовики стріляли на вулицях. Так, на одному з відео видно, як один з силовиків стріляв не в повітря, а в бік беззбройного протестувальника.
20:20
-
18 жовтня
За даними незареєстрованого в Білорусі правозахисного центру Весна, на несанкціонованих акціях протесту в республіці в неділю затримано 108 осіб.
Найбільше затриманих у Мінську. Крім того, правозахисники повідомляють про затримання в Бресті, Вітебську, Гомелі, Дзержинську, Новогрудці, Світлогорську та Фаніполі.
19:54
-
18 жовтня
Білоруських опозиціонерок Світлану Тихановську, Марію Колесникову і Вероніку Цепкало висунули на Нобелівську премію миру 2021 року.
Ініціатором виступив норвезький депутат Гейр Тоскедал, повідомила білоруська асоціація у Норвегії RAZAM.
Kjære venner!
Vi gleder oss til å dele med dere en helt overveldende nyhet:
I dag, under Solidaritetsaksjonen til…
Опубліковано
Hviterussisk forening i Norge RAZAM Неділя, 18 жовтня 2020 р.
– Вони заслуговують на похвалу за боротьбу за чесні вибори та натхнення для мирної опозиції проти незаконного режиму в Білорусі, – пояснив депутат.
Джерело: Hviterussisk forening i Norge RAZAM
18:33
-
18 жовтня
18 жовтня у Мінську проходить Партизанський марш. На вулиці вийшло 15 тис. людей.
Марш назвали Партизанським на знак єдності з робітниками заводів столиці, які підтримали протести у Білорусі.
/ 6 фотографий
Міліціонери уже затримали понад 15 осіб.
09:45
-
18 жовтня
Правозахисники повідомили, що в суботу
в Мінську затримали понад 40 осіб.
Серед них і журналісти.
09:44
-
18 жовтня
Затримання студентів:
/ 5 фотографий
09:42
-
18 жовтня
17 жовтня близько ста жінок знову вийшли на марш від ТЦ Dana Mall до центру міста. Приблизно в цей же час від МЛУ стартувала хода приблизно 150 студентів.
Після обіду жіноча колона перейшла в демарш: жінки нічого не викрикували і просто прогулювалися з квітами в руках. Повідомляється щонайменше про 38 затриманих.
09:40
-
18 жовтня
У Мінську затримали засновника відомої ІТ-компанії Bamboo Group Владислава Герчикова.
Його витягли прямо з машини у дворі на Козлова під час студентської акції.
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