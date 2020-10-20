За добу ще понад 400 тис. людей заразилися коронавірусом у світі, а за весь час пандемії загальна кількість інфікованих станом на 20 жовтня сягнула 40 647 566 випадків.

Серед них померли від ускладнень 1 122 984 пацієнта і 30 352 918 – одужали.

Антилідери за кількістю заражених:

США – 8 456 653;

Індія – 7 594 736;

Бразилія – 5 251 127;

Росія – 1 415 316;

Іспанія – 1 015 795.

Україна у цьому антирейтингу на 25 місці – між Ізраїлем і Нідерландами.

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Де найбільше жертв Covid-19:

США – 225 222;

Бразилія – 154 226;

Індія – 115 236;

Мексика – 86 338;

Велика Британія – 43 726.

Де найбільше тих, хто одужав:

Індія – 6 730 617;

США – 5 503 268;

Бразилія – 4 681 659;

Росія – 1 075 904;

Колумбія – 867 961.

Коронавірус у світі 19 жовтня

За даними на 19 жовтня, коронавірусом у світі заразилися 40,1 млн жителів планети.

З них 1,1 млн пацієнтів померли в результаті ускладнень, викликаних інфекцією.