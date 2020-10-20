За добу ще понад 400 тис. людей заразилися коронавірусом у світі, а за весь час пандемії загальна кількість інфікованих станом на 20 жовтня сягнула 40 647 566 випадків.
Серед них померли від ускладнень 1 122 984 пацієнта і 30 352 918 – одужали.
Антилідери за кількістю заражених:
- США – 8 456 653;
- Індія – 7 594 736;
- Бразилія – 5 251 127;
- Росія – 1 415 316;
- Іспанія – 1 015 795.
Україна у цьому антирейтингу на 25 місці – між Ізраїлем і Нідерландами.
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Де найбільше жертв Covid-19:
- США – 225 222;
- Бразилія – 154 226;
- Індія – 115 236;
- Мексика – 86 338;
- Велика Британія – 43 726.
Де найбільше тих, хто одужав:
- Індія – 6 730 617;
- США – 5 503 268;
- Бразилія – 4 681 659;
- Росія – 1 075 904;
- Колумбія – 867 961.
Коронавірус у світі 19 жовтня
За даними на 19 жовтня, коронавірусом у світі заразилися 40,1 млн жителів планети.
З них 1,1 млн пацієнтів померли в результаті ускладнень, викликаних інфекцією.