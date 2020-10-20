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Факти / Світ

40 млн захворіло, а 30 – вилікувалось: коронавірус у світі 20 жовтня

За добу ще понад 400 тис. людей заразилися коронавірусом у світі, а за весь час пандемії загальна кількість інфікованих станом на 20 жовтня сягнула 40 647 566 випадків.

Серед них померли від ускладнень 1 122 984 пацієнта і 30 352 918 – одужали.

Антилідери за кількістю заражених:

  • США – 8 456 653;
  • Індія – 7 594 736;
  • Бразилія – 5 251 127;
  • Росія – 1 415 316;
  • Іспанія – 1 015 795.

Україна у цьому антирейтингу на 25 місці – між Ізраїлем і Нідерландами.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Де найбільше жертв Covid-19:

  • США – 225 222;
  • Бразилія – 154 226;
  • Індія – 115 236;
  • Мексика – 86 338;
  • Велика Британія – 43 726.

Де найбільше тих, хто одужав:

  • Індія – 6 730 617;
  • США – 5 503 268;
  • Бразилія – 4 681 659;
  • Росія – 1 075 904;
  • Колумбія – 867 961.

Коронавірус у світі 19 жовтня

За даними на 19 жовтня, коронавірусом у світі заразилися 40,1 млн жителів планети.

З них 1,1 млн пацієнтів померли в результаті ускладнень, викликаних інфекцією.

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