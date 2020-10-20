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Факти / Світ

Азербайджан просувається вперед – Алієв заявив про звільнення райцентру Зангелан

Азербайджан взяв місто Зангелан – адміністративний центр однойменного району.

Інформацію про це повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв у Twitter.

З 1993 року місто і район контролювала так звана Нагірно-Карабахська Республіка.

Місто стоїть на річці Вохчі. Через нього проходить закинута залізниця Капан-Міджнаван.

Читайте: Азербайджан показав трофеї, захоплені у бою з вірменськими військами

Окрім зайняття Зангелану, Алієв також повідомив про повернення контролю над 20 населеними пунктами.

 

Війна у Нагірному Карабаху

Військові Азербайджану заявили, що збили штурмовик Су-25 вірменських збройних сил. Прес-секретар Міноборони Вірменії Шушан Степанян назвала брехнею цю заяву.

27 вересня почалась загострюватись ситуація в Нагірному Карабаху. Азербайджан заявив, що розпочав військову операцію зі звільнення окупованих Вірменією територій.

Вірменія називає дії Азербайджану військовою агресією.

Джерело: Ільхам Алієв

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