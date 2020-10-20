Азербайджан взяв місто Зангелан – адміністративний центр однойменного району.
Інформацію про це повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв у Twitter.
З 1993 року місто і район контролювала так звана Нагірно-Карабахська Республіка.
Місто стоїть на річці Вохчі. Через нього проходить закинута залізниця Капан-Міджнаван.
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Eşq olsun Azərbaycan xalqına! Qarabağ Azərbaycandır! pic.twitter.com/K3XqHNL4OL
— İlham Əliyev (@azpresident) October 20, 2020
Окрім зайняття Зангелану, Алієв також повідомив про повернення контролю над 20 населеними пунктами.
Війна у Нагірному Карабаху
Військові Азербайджану заявили, що збили штурмовик Су-25 вірменських збройних сил. Прес-секретар Міноборони Вірменії Шушан Степанян назвала брехнею цю заяву.
27 вересня почалась загострюватись ситуація в Нагірному Карабаху. Азербайджан заявив, що розпочав військову операцію зі звільнення окупованих Вірменією територій.
Вірменія називає дії Азербайджану військовою агресією.
Джерело: Ільхам Алієв