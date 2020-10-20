Білорусь дозволила транзит без тесту на коронавірус

З 22 жовтня Білорусь дозволила іноземцям транзит без тесту на Covid-19 і 10-денної самоізоляції.

Про це повідомили у Державному прикордонному комітеті Білорусі.

Іноземцям потрібно буде документально підтвердити 24-годинний транзит через Білорусь.

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– Такими документами можуть бути квиток, транзитна віза Білорусі, офіційне запрошення органу держави прямування, путівка до лікувальної установи чи інші документи, – розповіли в прикордонному комітеті Білорусі.

Також у тих, у кого не буде документів, що підтверджують 24-годинний транзит, також зберігається можливість в’їзду до Білорусі без довідки та дотримання самоізоляції.

Люди, які за 24 години не встигнуть виїхати з країни, будуть зобов’язані пред’явити на кордоні документ, який підтверджує негативний результат ПЛР-тесту.

Карантин в Уельсі

В Уельсі оголосили про 17-денний карантин, аби зменшити захворюваність на коронавірус.

Карантин в країні почнеться з 23 жовтня до 09 листопада.

Будуть закриті розважальні та громадські заклади, підприємства сфери послуг, бібліотеки і торгові організації. Школи теж не працюватимуть.