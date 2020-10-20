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Факти / Світ

Бомбардувальники і винищувачі: літаки РФ помітили в районі Аляски

Ввечері 19 жовтня чотири військові літаки РФ було помічено біля узбережжя Аляски.

Йдеться про два російські бомбардувальники Ту-95, які летіли у супроводі двох винищувачів Су-35.

Бомбардувальники і винищувачі: літаки РФ помітили в районі Аляски

Фото військових літаків РФ оприлюднили на сторінці ВПС США у Twitter.

– Північноамериканський винищувач F-22 Командування аерокосмічної оборони F-22 за підтримки системи бортового попередження та управління E-3 та заправного літака KC-135 перехопив два російські бомбардувальники Ту-95 у супроводі двох винищувачів Су-35.

Військові літаки перебували в міжнародному повітряному просторі і не вторгалися в повітряний простір інших держав, перебуваючи на відстані 30 морських миль (приблизно 56 км) до берегів Аляски.

Востаннє літаки РФ неподалік цього американського штату було помічено у серпні 2020 року.

Бомбардувальники і винищувачі: літаки РФ помітили в районі Аляски

Російські літаки біля берегів Шотландії

13 вересня ВПС Великобританії перехопили два літаки Ту-142 біля берегів Шотландії.

Російські військові протичовнові літаки Ту-142 використовуються у цілях морської розвідки.

У НАТО заявили, що присутність російських військових літаків у повітряному просторі ЄС фіксувалася щонайменше 300 разів.

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