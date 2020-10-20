У Китаї планують ретельно перевіряти всю імпортну заморожену продукцію на наявність коронавірусу.
До таких заходів мешканців міста Ціндао підштовхнуло виявлення Covid-19 на упаковці тріски, яка була заморожена і ввезена до міста.
Нині всі продукти харчування, раніше заморожені або охолоджені, за 24 години до їхнього доправлення до міста тестуватимуться. У разі негативного результату, імпорт буде дозволено.
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Співробітники, які перевозять і розвантажують подібну продукцію, здаватимуть тести на коронавірус один раз у три або п’ять днів.
Допомога Китаю для боротьби з Covid-19
Китай планує допомагати світу побороти пандемію коронавірусу.
Країна приєдналася до фінансової ініціативи COVAX зі створення вакцини проти вірусу.
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