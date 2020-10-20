У США 14-річна дівчина Аніка Чебролу віднайшла потенційно ефективний спосіб боротьби з коронавірусом.

Юна дослідниця використала метод детального комп’ютерного скринінгу молекул, що допомогло їй зафіксувати молекулу свинцю, яка може поєднуватися з вірусом.

Це поєднання не дозволяє коронавірусу проникати до людського організму.

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Дівчина називає своє відкриття краплею у морі, хоча нині воно зацікавило науковців.

Крім того, результати дослідження допомогли їй здобути перемогу у конкурсі молодих науковців 3M Young Scientist Challenge, призовий фонд якого $25 тис.

Ліки від коронавірусу

Станом на жовтень науковці в усьому світі продовжують працювати на вакциною та ліками проти коронавірусу.

Водночас Всесвітня організація охорони здоров’я назвала єдиний препарат, який нині може рятувати хворих з важкою формою захворювання.

Його назва Дексаметазон, однак його використання проти Covid-19 потребує додаткових досліджень.