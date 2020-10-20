Президент США Дональд Трамп назвав головного інфекціоніста США Ентоні Фаучі “ідіотом” та “катастрофою”. Експерт закликає американців серйозно ставитись до коронавірусної хвороби.

Критика на адресу лікаря прозвучала під час дзвінка очільника Білого дому у свій передвиборчий штаб.

– Люди втомились від цього ( Covid-19, – Ред.). Люди втомились слухати Фаучі і всіх цих ідіотів. Він тут вже 500 років, – сказав Трамп про керівника Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США 79-річного Фаучі.

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Глава Білого дому вважає, що американці втомилися від обмежень пандемії.

– Фаучі – це катастрофа. Якби я слухав його, у нас було б півмільйона смертей, – сказав президент.

Трамп і Фаучі розходяться в думках щодо того, як краще впоратися з пандемією, унаслідок якої в США померли понад 220 тисяч осіб.

Коронавірус у світі

За добу ще понад 400 тис. людей заразилися коронавірусом у світі, а за весь час пандемії загальна кількість інфікованих станом на 20 жовтня сягнула 40 647 566 випадків.

Серед них померли від ускладнень 1 122 984 пацієнта і 30 352 918 – одужали.

Антилідерами за кількість хворих є Сполучені Штати – 8 456 653 людини.