У Чехії на коронавірус за минулу добу захворіла рекордна кількість людей – 11 984. Загальна кількість хворих станом на 21 жовтня становить 193 946.

Померло за весь період епідемії 1 619 пацієнтів, найбільша смертність за добу була зафіксована минулого понеділка – 94 людини.

Одужали за час пандемії 79 108 хворих. За словами міністра охорони здоров’я Романа Примули, пік навантаження на лікарні очікується 11 листопада.

У зв’язку з такою ситуацією, уряд Чеської Республіки вирішив закрити всі магазини та малий бізнес за винятком магазинів продовольчих товарів і аптек.

Czech Republic Government decided to close all stores and small businesses with exceptions: groceries, drugstores, pharmacies https://t.co/Eoh4oWwDVc via @FilipHorky pic.twitter.com/av9CZ9HNb5

— Liveuamap (@Liveuamap) October 21, 2020