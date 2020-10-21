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Факти / Світ

Чехія закриває магазини – в країні рекордна кількість хворих на Covid-19

У Чехії на коронавірус за минулу добу захворіла рекордна кількість людей – 11 984. Загальна кількість хворих станом на 21 жовтня становить 193 946.

Померло за весь період епідемії 1 619 пацієнтів, найбільша смертність за добу була зафіксована минулого понеділка – 94 людини.

Одужали за час пандемії 79 108 хворих. За словами міністра охорони здоров’я Романа Примули, пік навантаження на лікарні очікується 11 листопада.

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У зв’язку з такою ситуацією, уряд Чеської Республіки вирішив закрити всі магазини та малий бізнес за винятком магазинів продовольчих товарів і аптек.

14 жовтня в країні вже закрили всі навчальні заклади, окрім дитячих садочків, ресторани готують страви тільки на виніс, скасовані культурні та спортивні заходи.

А 5 жовтня Чехія запровадила повторний надзвичайний стан через коронавірус. Він діятиме 30 днів – до 5 листопада.

Джерело: МОЗ Чехії

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