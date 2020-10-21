Карантин у Болгарії: громадян країни зобов’язали носити маски

Через погіршення ситуації з коронавірусом уряд Болгарії посилює карантинні заходи.
У жовтні в країні почали фіксувати збільшення добового приросту хворих, через що запровадили обов’язкове носіння масок на вулиці.
Вимога носити захисні засоби під час перебування на відкритому повітрі стосується всіх громадян країни.
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Нововведення розпочне діяти з 22 жовтня.
Карантин у Європі
Через погіршення ситуації з коронавірусом і зростання добового приросту хворих низка європейських країн вже посилила карантинні заходи.
Про нововведення повідомили в Італії, Іспанії, Франції, Німеччині, Бельгії, Швейцарії. У деяких країнах обмежуються масковим режимом, в інших – запроваджують комплекс заходів.
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Джерело: The Sofia Globe