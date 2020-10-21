Президент США Дональд Трамп перервав запис інтерв’ю телеканалу CBS для програми 60 хвилин, сказавши, що матеріалу вже досить.

Він припинив розмову на 45-ій хвилині та не повернувся до другої частини зйомки, де він повинен був з’явитися разом з віце-президентом Майклом Пенсом.

Цей випуск програми вийде в неділю, 25 жовтня.

– Я розглядаю можливість публікації мого інтерв’ю з Леслі Шталь з 60 Minutes до ефіру! Це буде зроблено для того, щоб кожен міг отримати уявлення про те, що таке фальшиве і упереджене інтерв’ю, – написав Трамп.

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Вибори президента у США

Президентські вибори в США заплановані на 3 листопада 2020 року. Трамп, який представляє республіканців, претендує на переобрання.

Його суперником буде демократ – колишній віце-президент США Джо Байден.

Урочиста церемонія присяги і вступу на посаду президента США відбувається 20 січня. ЇЇ проводять публічно на сходах будівлі Капітолію у Вашингтоні.

Джерело: CNN