Вчені виявили новий орган в організмі людини

Вчені з Нідерландів знайшли новий орган в у людини. Його помітили під час обстеження пацієнтів з раком передміхурової залози.
Про це йдеться в статті в журналі Radiotherapy and Oncology.
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Дослідження хворого здійснювали за допомогою спеціального сканування PSMA PET/CT, яке виявляє пухлини в організмі.
У результаті, вчені встановили, що цей орган – набір слинних залоз, який прихований всередині людської голови. Він розташовується у задній частині носоглотки.
– Два органи, які знайшли при дослідженні, мають всі ознаки слинних залоз, – заявив провідний автор дослідження, хірург порожнини рота Маттейс Вальстар з Амстердамського університету.
Орган вирішили назвати трубчасті залози, через їх розташування.
– У людини є три набори великих слинних залоз, але не в цьому місці. Слинні залози в носоглотці мікроскопічно малі. Близько тисячі їх рівномірно розподілені по слизовій оболонці. Тому уявіть собі наше здивування, коли ми виявили це!, – сказав радіолог-онколог Ваутер Вогель з Нідерландського інституту раку.
Для точного підтвердження, що цей орган існує, вчені провели розтин чоловічого та жіночого тіл. Воно підтвердило існування залоз.
У звіті про дослідження зазначено, що так звані трубчасті залози не були раніше описані в жодному джерелі.
Вчені визначили, яка група крові має менший ризик зараження коронавірусом
У Данії та Канаді провели дослідження та визначили, яка група крові має менший ризик заразитися коронавірусом.
Дослідження виявили, що особи з групою крові O (I) мають менший ризик зараження на Covid-19.
А особи з ІІ, ІІІ та ІV групами крові мають вищий ризик тромбозу та серцево-судинних захворювань.
Джерело: Science Alert