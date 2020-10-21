Вчені виявили новий орган в організмі людини

Вчені з Нідерландів знайшли новий орган в у людини. Його помітили під час обстеження пацієнтів з раком передміхурової залози.

Про це йдеться в статті в журналі Radiotherapy and Oncology.

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Дослідження хворого здійснювали за допомогою спеціального сканування PSMA PET/CT, яке виявляє пухлини в організмі.

У результаті, вчені встановили, що цей орган – набір слинних залоз, який прихований всередині людської голови. Він розташовується у задній частині носоглотки.

– Два органи, які знайшли при дослідженні, мають всі ознаки слинних залоз, – заявив провідний автор дослідження, хірург порожнини рота Маттейс Вальстар з Амстердамського університету.

Невідомий об’єкт в голові людини: вчені знайшли новий орган / 1 фотография

Орган вирішили назвати трубчасті залози, через їх розташування.

– У людини є три набори великих слинних залоз, але не в цьому місці. Слинні залози в носоглотці мікроскопічно малі. Близько тисячі їх рівномірно розподілені по слизовій оболонці. Тому уявіть собі наше здивування, коли ми виявили це!, – сказав радіолог-онколог Ваутер Вогель з Нідерландського інституту раку.

Для точного підтвердження, що цей орган існує, вчені провели розтин чоловічого та жіночого тіл. Воно підтвердило існування залоз.

У звіті про дослідження зазначено, що так звані трубчасті залози не були раніше описані в жодному джерелі.

Вчені визначили, яка група крові має менший ризик зараження коронавірусом

У Данії та Канаді провели дослідження та визначили, яка група крові має менший ризик заразитися коронавірусом.

Дослідження виявили, що особи з групою крові O (I) мають менший ризик зараження на Covid-19.

А особи з ІІ, ІІІ та ІV групами крові мають вищий ризик тромбозу та серцево-судинних захворювань.

Джерело: Science Alert

Фото: The Netherlands Cancer Institute, Dreamstime