Німецький пенсіонер розпиляв перцевий балончик, аби перехожі дотримувалися дистанції

Поліція німецького Аахена затримала 71-річного чоловіка, який розпилив перцевий балончик людям в обличчя.

Пенсіонер спочатку напав на групу бігунів, а потім розпилив балончик в обличчя двох велосипедистів, які проїжджали повз. Остання пара викликала на місце події правоохоронців.

Читайте: У Варшаві скасували святкування Нового року через коронавірус

Порушник розповів, що розпилив перцевий балончик, щоб у нього була можливість дотримуватися соціальної дистанції. А на вулиці у той момент у нього не залишалося іншого вибору.

Скандал у потязі Львів-Київ

У потязі Львів-Київ дівчата віком 17 та 19 років бешкетували і заважали іншим пасажирам. Поїзд довелося зупинити, через що він прибув до Києва із затримкою в одну годину. Пасажирки розпивали спиртне, голосно вмикали музику, кричали, бігали по вагону голими, курили та не звертали увагу на зауваження працівників поїзда.

Джерело: alkhaleejtoday