PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Німецький пенсіонер розпиляв перцевий балончик, аби перехожі дотримувалися дистанції

Поліція німецького Аахена затримала 71-річного чоловіка, який розпилив перцевий балончик людям в обличчя.

Пенсіонер спочатку напав на групу бігунів, а потім розпилив балончик в обличчя двох велосипедистів, які проїжджали повз. Остання пара викликала на місце події правоохоронців.

Читайте: У Варшаві скасували святкування Нового року через коронавірус

Порушник розповів, що розпилив перцевий балончик, щоб у нього була можливість дотримуватися соціальної дистанції. А на вулиці у той момент у нього не залишалося іншого вибору.

Скандал у потязі Львів-Київ

У потязі Львів-Київ дівчата віком 17 та 19 років бешкетували і заважали іншим пасажирам. Поїзд довелося зупинити, через що він прибув до Києва із затримкою в одну годину.

Пасажирки розпивали спиртне, голосно вмикали музику, кричали, бігали по вагону голими, курили та не звертали увагу на зауваження працівників поїзда.

Джерело: alkhaleejtoday

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка