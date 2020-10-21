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Пентагон вивчає можливість перекидання частини американських військ з ФРН ближче до РФ

США можуть передислокувати Другий бронетанковий полк сухопутних військ з Німеччини в іншу європейську країну, розташовану ближче до Росії.

Переговори про це велися з владою Польщі, Румунії, Болгарії та країнами Балтії.

Про це заявив глава Пентагону Марк Еспер.

– Мої нещодавні зустрічі з міністрами з Румунії і Болгарії, а також кореспонденція, отримана з держав Балтії, вказують на те, що зараз є справжня можливість передислокувати Другий бронетанковий полк в якусь із цих країн на постійній основі, – заявив він.

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За його словами, ці заходи необхідні альянсу НАТО для стримування Росії.

У липні президент США Дональд Трамп заявив про плани перекинути війська з Німеччини до Польщі. Він пообіцяв вивести близько 9,5 тис. людей.

Президент США сказав, що не розуміє, чому США повинні витрачатися на захист Німеччини, тоді як німці купують російський газ.

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