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Факти / Світ

Понад 41 млн хворих: коронавірус у світі 21 жовтня

За добу ще майже 400 тис. людей заразилися коронавірусом у світі, а за весь час пандемії загальна кількість інфікованих станом на 21 жовтня сягнула 41 040 619 випадків.

Серед них померли від ускладнень 1 129 591 пацієнт і 30 625 859 – одужали.

Антилідери за кількістю заражених:

  • США – 8 520 207;
  • Індія – 7 649 158;
  • Бразилія – 5 274 817;
  • Росія – 1 431 635;
  • Іспанія – 1 029 668.

Україна у цьому антирейтингу на 25 місці – між Ізраїлем і Нідерландами.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Де найбільше жертв Covid-19:

  • США – 226 149;
  • Бразилія – 154 888;
  • Індія – 115 950;
  • Мексика – 86 893;
  • Велика Британія – 43 967.

Де найбільше тих, хто одужав:

  • Індія – 6 792 550;
  • США – 5 545 619;
  • Бразилія – 4 721 593;
  • Росія – 1 085 608;
  • Колумбія – 876 731.

Коронавірус у світі 20 жовтня

За даними на 20 жовтня, коронавірусом у світі заразилися 40 647 566 жителів планети.

З них 1 122 984 пацієнта померли в результаті ускладнень, викликаних інфекцією.

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