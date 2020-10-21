За добу ще майже 400 тис. людей заразилися коронавірусом у світі, а за весь час пандемії загальна кількість інфікованих станом на 21 жовтня сягнула 41 040 619 випадків.
Серед них померли від ускладнень 1 129 591 пацієнт і 30 625 859 – одужали.
Антилідери за кількістю заражених:
- США – 8 520 207;
- Індія – 7 649 158;
- Бразилія – 5 274 817;
- Росія – 1 431 635;
- Іспанія – 1 029 668.
Україна у цьому антирейтингу на 25 місці – між Ізраїлем і Нідерландами.
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Де найбільше жертв Covid-19:
- США – 226 149;
- Бразилія – 154 888;
- Індія – 115 950;
- Мексика – 86 893;
- Велика Британія – 43 967.
Де найбільше тих, хто одужав:
- Індія – 6 792 550;
- США – 5 545 619;
- Бразилія – 4 721 593;
- Росія – 1 085 608;
- Колумбія – 876 731.
Коронавірус у світі 20 жовтня
За даними на 20 жовтня, коронавірусом у світі заразилися 40 647 566 жителів планети.
З них 1 122 984 пацієнта померли в результаті ускладнень, викликаних інфекцією.