За добу ще майже 400 тис. людей заразилися коронавірусом у світі, а за весь час пандемії загальна кількість інфікованих станом на 21 жовтня сягнула 41 040 619 випадків.

Серед них померли від ускладнень 1 129 591 пацієнт і 30 625 859 – одужали.

Антилідери за кількістю заражених:

США – 8 520 207;

Індія – 7 649 158;

Бразилія – 5 274 817;

Росія – 1 431 635;

Іспанія – 1 029 668.

Україна у цьому антирейтингу на 25 місці – між Ізраїлем і Нідерландами.

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Де найбільше жертв Covid-19:

США – 226 149;

Бразилія – 154 888;

Індія – 115 950;

Мексика – 86 893;

Велика Британія – 43 967.

Де найбільше тих, хто одужав:

Індія – 6 792 550;

США – 5 545 619;

Бразилія – 4 721 593;

Росія – 1 085 608;

Колумбія – 876 731.

Коронавірус у світі 20 жовтня

За даними на 20 жовтня, коронавірусом у світі заразилися 40 647 566 жителів планети.

З них 1 122 984 пацієнта померли в результаті ускладнень, викликаних інфекцією.