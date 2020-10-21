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РФ не має відношення до скандалу з листуванням сина Байдена – Помпео

РФ не має відношення до публікації листування між сином кандидата на посаду президента США Джо Байдена Хантером та представником української компанії Burisma Вадимом Пожарським, які нібито свідчать про зв’язок політика з цією справою.

Про це заявив державний секретар США Майк Помпео.

За його словами, він бачив заяву представників розвідки, там про це не згадується.

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Скандальне листування

14 жовтня видання New York Post опублікувало листи Хантера Байдена і Вадима Пожарського, у яких останній дякує партнера за зустріч з його батьком, який на той момент обіймав посаду віце-президента США.

Байден-старший багато разів спростовував інформацію про зв’язок з цією історією, проте її постійно використовують проти нього його опоненти – представники Республіканської партії.

Ця історія може зіпсувати репутацію політика, який нині лідирує у перегонах на виборах президента США. Детальніше про скандал з сином Байдена читайте на Фактах ICTV.

Джерело: РБК-Україна

Фото: Офіс президента

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