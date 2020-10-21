Міністерство юстиції та Міністерство національної безпеки США оприлюднили офіційні нові правила для отримання політичного притулку в країні.

Документ пояснює, що політичний притулок не зможуть отримати іноземні громадяни, які скоїли наступні правопорушення:

тяжкі злочини;

незаконний в’їзд в країну та приховування нелегальних іммігрантів;

діяльність, пов’язана зі злочинними бандами;

правопорушення, що стосуються експлуатації автотранспорту, водіння у нетверезому стані;

домашнє насильство;

використання підроблених документів, посвідчень особи.

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Зазначається, що також заборонено притулок в США іноземцям, які скоїли домашнє насильство, але не були засуджені. Про це президент США Дональд Трамп заявляв ще у 2018 році.

Зміни наберуть чинності через місяць.

Мін’юст США подав антимонопольний позов проти Google

Мін’юст США подав позов проти Google через порушення конкуренції у сфері пошукових сервісів.

Влада США стверджує, що Google платила виробникам мобільних телефонів, операторам зв’язку й інтернет-браузерів за встановлення Google як пошукової системи за замовчуванням.

Якщо Google програє справу, компанія змушена буде провести реорганізацію бізнесу відповідно до рішення суду.

Джерело: Мін’юст США

Фото: Dreamstime