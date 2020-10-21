У Грузії вдалося затримати чоловіка, який 21 жовтня утримував заручників у банку міста Зугдіді і вимагав гроші.
Він покинув будівлю банку.
За попередніми даними, постраждалих у результаті події немає.
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За захоплення заручників, носіння зброї та розбій місцеві правоохоронці відкрили кримінальну справу.
Захоплення заручників у Зугдіді
21 жовтня озброєний чоловік взяв у заручники людей в одному з відділень Банку Грузії.
Він був озброєний автоматом і гранатою.
Погрожуючи життю людей, від вимагав $500 тис., після виплати грошей йому повинні були дозволити покинути місто.
Силовики проводили переговори з чоловіком. Детальніше про захоплення заручників у Грузії читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Перший канал