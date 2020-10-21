У Грузії вдалося затримати чоловіка, який 21 жовтня утримував заручників у банку міста Зугдіді і вимагав гроші.

Він покинув будівлю банку.

За попередніми даними, постраждалих у результаті події немає.

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За захоплення заручників, носіння зброї та розбій місцеві правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Захоплення заручників у Зугдіді

21 жовтня озброєний чоловік взяв у заручники людей в одному з відділень Банку Грузії.

Він був озброєний автоматом і гранатою.

Погрожуючи життю людей, від вимагав $500 тис., після виплати грошей йому повинні були дозволити покинути місто.

Силовики проводили переговори з чоловіком. Детальніше про захоплення заручників у Грузії читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Перший канал