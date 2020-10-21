У Великій Британії 90 людей навмисно заразять коронавірусом, аби перевірити дію нової вакцини.

Про це повідомив Імперський коледж Лондона, який є одним з учасників експерименту.

На першому етапі проекту визначать можливість зараження здорових добровольців від 18 до 30 років без попередньої історії хвороби або симптомів Covid-19, без супутніх захворювань і відомих несприятливих факторів ризику коронавірусу.

Читайте: Уельс закривається на 17-денний тотальний карантин

На другому етапі дослідження інфікують добровольців, які раніше отримали різні препарати – потенційні вакцини від коронавірусу.

Мета експерименту – виявити найменшу кількість вірусу, необхідну для того, щоб викликати у людини розвиток Covid-19.

Британський уряд виділить на проект під назвою Human Challenge 33,6 млн фунтів (близько €37 млн). Таким чином передбачається прискорити розробку вакцини.

Експрес-тест на коронавірус

Науковці Оксфордського університету розробили швидкий тест на коронавірус, який показує результат менше, ніж за п’ять хвилин.

Принцип його дії полягає у тому, що у мазках пацієнтів шукають не геном Covid-19, як це відбувається у звичайних тестах, а, так би мовити, підсвічують вірусні частки короткими флуоресцентними ланцюжками ДНК.

Джерело: Імперський коледж Лондона