У Венесуелі з грудня до січня 2020 року планують розпочати масову вакцинацію проти коронавірусу. Вона буде першочерговою для тих, хто страждає на інші захворювання, для вчителів, лікарів і медперсоналу.

Про це заявив президент країни Ніколас Мадуро в телезверненні до громадян.

За його словами, робити щеплення від коронавірусу будуть вакцинами, які надали Росія та Китай.

Після вакцинації вчителів, медиків та людей з супутніми хворобами, щеплення робитимуть усім жителям Венесуели.

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Президент Ніколас Мадуро також зазначив, що зараз у країні спостерігається стійка тенденція зниження кількості випадків захворювання на Covid-19.

У Венесуелі, за офіційними даними, від початку пандемії зареєстровано 87 644 підтверджених випадки захворювання і 747 смертей.

На початку жовтня в країну надійшов запас російської вакцини Супутник V. Клінічні випробування проводитимуть на 2 000 добровольцях, в число яких увійшов син президента. За заявою уряду, ці тести повинні розпочати до кінця жовтня.

Вакцина від коронавірусу в Україні

У Міністерстві охорони здоров’я України визначили, кому першочергово проводитимуть вакцинацію від коронавірусу.

Першими отримають вакцину люди у групі ризику, а саме пенсіонери та громадяни, які мають супутні захворювання. Окрім того, щеплення проведуть українцям, які перебувають у групі ризику через виконання своїх професійних обов’язків.

Джерело: Le Figaro