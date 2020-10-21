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Вибори у США: майже 15% американців проголосували достроково

Понад 37 млн осіб проголосували достроково на 59-их виборах президента США. Про це свідчать дані порталу United States Elections Project.

– Із 250 мільйонів виборців у США достроково свої голоси віддали 37 372 827 людей або 14,9% населення.

Найбільше тих, хто проголосував у штатах Техас (понад 4,7 млн), Каліфорнія (майже 4 млн) і Флорида (понад 3 млн).

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Усі виборці можуть проголосувати за допомогою пошти або особисто, відвідавши виборчу дільницю до виборів 3 листопада. Цьогоріч багатьом людям доводиться стояти в довгих чергах, щоб віддати свій голос.

Вибори президента США відбудуться 3 листопада. Новий глава Білого дому повинен буде приступити до роботи в січні 2021 року.

Республіканську партію представить президент Дональд Трамп. Його суперником стане колишній віце-президент, демократ Джо Байден.

Дані: United States Elections Project

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