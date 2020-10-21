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Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.

За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.

Це стало головною причиною початку масових демонстрацій і затримань мирних білорусів.

Під час протестів було затримано тисячі мітингувальників.

Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.

Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною радою.

23 вересня Лукашенко провів таємну інавгурацію, що викликало нову хвилю протестів у Білорусі.

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11:37 - 21 жовтня

Олександр Лукашенко зібрав у Палаці Незалежності керівників силових структур та губернаторів. Він готується до недільної акції протесту в містах Білорусі.

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09:49 - 21 жовтня

Світлана Тихановська зустрілася з прем’єр-міністром Польщі.

Вона передала рекомендації про те, як зробити простіше для білорусів отримання гуманітарних віз до Польщі і права працювати на території країни.

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09:32 - 21 жовтня

Павлу Северінцу продовжили термін слідства до 20 грудня.

– Про це навіть адвокату не повідомили. Паша написав в листі. Просто викликали, зачитали, без обгрунтування і пояснення. Він нічого не підписував і порадив слідчому написати рапорт, не ламати собі життя і не брати участь в беззаконні. Слідчий промовчав, – написала його дружина Ольга на своїй сторінці в Facebook.

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19:51 - 20 жовтня

Олександр Лукашенко заявив, що не готовий “завантажити” жінку управлінням країною за нинішньої Конституції.

– Коли я сказав, що президентом у нас поки жінка бути не може, це не тому, що я не поважаю. Це вони так представили… Багато хто думає, що це, знаєте, царська посада: сів і керуй, пальцем показуй. Нічого подібного, у нас крутитися треба, – підкреслив він.

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14:33 - 20 жовтня

Верховний суд Білорусі визнав Telegram-канал NEXTA-Live і логотип NEXTA екстремістськими матеріалами.

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14:30 - 20 жовтня

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська звернулася до правоохоронців. Вона закликала їх до 25 жовтня, ультиматуму, оголошеного раніше Олександру Лукашенку, стати на сторону народу.

– 25 жовтня ми оголосили Народний ультиматум. І я хочу звернутися до співробітників силових відомств. У новій Білорусі потрібна ваша робота, потрібна система силових відомств. Тому зв’яжіться з нами, з фондами, зробіть публічне звернення з підтримкою свого народу. Виконайте присягу, яку кожен з вас давав білорусам.

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08:38 - 20 жовтня

Юрист та член президії Координаційної ради (КС) білоруської опозиції Лілія Власова вийшла зі слідчого ізолятора Комітету державної безпеки (КДБ) Білорусі в Мінську.

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08:25 - 20 жовтня

У Бресті після 15 діб знову судили 63-річну Олену Гнаук.

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20:51 - 19 жовтня

Екс-кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановська поїде в Польщу, де зустрінеться з прем’єр-міністром цієї країни Матеушем Моравецьким та керівником адміністрації президента Кшиштофом Щерським.

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16:28 - 19 жовтня

У Білорусі звільнили з СІЗО і відправили під домашній арешт трьох політв’язнів. Змінили запобіжний захід політтехнологу Віталію Шклярову, члену президії Координаційної ради опозиції Лілії Власовій та адвокату Марії Колеснікової Іллі Салею.

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