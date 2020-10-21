Павлу Северінцу продовжили термін слідства до 20 грудня.
– Про це навіть адвокату не повідомили. Паша написав в листі. Просто викликали, зачитали, без обгрунтування і пояснення. Він нічого не підписував і порадив слідчому написати рапорт, не ламати собі життя і не брати участь в беззаконні. Слідчий промовчав, – написала його дружина Ольга на своїй сторінці в Facebook.
Олександр Лукашенко заявив, що не готовий “завантажити” жінку управлінням країною за нинішньої Конституції.
– Коли я сказав, що президентом у нас поки жінка бути не може, це не тому, що я не поважаю. Це вони так представили… Багато хто думає, що це, знаєте, царська посада: сів і керуй, пальцем показуй. Нічого подібного, у нас крутитися треба, – підкреслив він.
Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська звернулася до правоохоронців. Вона закликала їх до 25 жовтня, ультиматуму, оголошеного раніше Олександру Лукашенку, стати на сторону народу.
– 25 жовтня ми оголосили Народний ультиматум. І я хочу звернутися до співробітників силових відомств. У новій Білорусі потрібна ваша робота, потрібна система силових відомств. Тому зв’яжіться з нами, з фондами, зробіть публічне звернення з підтримкою свого народу. Виконайте присягу, яку кожен з вас давав білорусам.
У Білорусі звільнили з СІЗО і відправили під домашній арешт трьох політв’язнів. Змінили запобіжний захід політтехнологу Віталію Шклярову, члену президії Координаційної ради опозиції Лілії Власовій та адвокату Марії Колеснікової Іллі Салею.