Більше 50 колишніх високопоставлених співробітників розвідки США переконані, що Росія стоїть за публікацією в ЗМІ компромату на Хантера Байдена, сина кандидата в президенти США Джо Байдена.

Видання опублікувало лист, який підписали екс-директори Центрального розвідувального управління США Майкл Хайден і Джон Бреннан, екс-глава Пентагону Леон Панетта та інші.

– Поява на політичній арені в США електронних листів, імовірно, що належать синові віце-президента США Байдена Хантеру, більшість з яких відносяться до періоду, коли він працював у керівництві української газової компанії Burisma, має всі класичні знаки інформаційної кампанії Росії, – йдеться в заяві.

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Публікація в New York Post

14 жовтня видання New York Post опублікувало статтю, в якій стверджується, що Хантер Байден знайомив свого батька, який тоді ще обіймав посаду віце-президента США, з бізнесменами з України – зокрема, з Вадимом Пожарським.

Джерело: Politico