PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

За публікацією статті про сина Байдена стоїть Росія – розвідка США

Більше 50 колишніх високопоставлених співробітників розвідки США переконані, що Росія стоїть за публікацією в ЗМІ компромату на Хантера Байдена, сина кандидата в президенти США Джо Байдена.

Видання опублікувало лист, який підписали екс-директори Центрального розвідувального управління США Майкл Хайден і Джон Бреннан, екс-глава Пентагону Леон Панетта та інші.

– Поява на політичній арені в США електронних листів, імовірно, що належать синові віце-президента США Байдена Хантеру, більшість з яких відносяться до періоду, коли він працював у керівництві української газової компанії Burisma, має всі класичні знаки інформаційної кампанії Росії, – йдеться в заяві.

Читайте: Скандал з листуванням між сином Байдена і представником Burisma – що відомо

Публікація в New York Post

14 жовтня видання New York Post опублікувало статтю, в якій стверджується, що Хантер Байден знайомив свого батька, який тоді ще обіймав посаду віце-президента США, з бізнесменами з України – зокрема, з Вадимом Пожарським.

Джерело: Politico

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка